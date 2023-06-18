Бразилия

Угода з 74-річним фахівцем розрахована до кінця 2024 року.

Атлетіко Мінейро на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Луїс Феліпе Сколарі.

Угода з 74-річним бразильцем розрахована до кінця 2024 року.

Останнім місцем роботи Сколарі був Атлетіко Паранаенсе, який він залишив минулого року. До цього він очолював низку бразильських клубів, Аль-Ахлі, Аль-Кадісію, Джубіло Івату, Челсі, Бунедкор та Гуанчжоу.

Також Сколарі працював зі збірними Кувейту, Бразилії та Португалії.

Додамо, що у листопаді минулого року Сколарі оголошував про завершення тренерської кар'єри.

Після 10 турів Атлетіко Мінейро посідає четверте місце у бразильській Серії А.