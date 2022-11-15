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Останнім клубом бразильця був Атлетіко Паранаенсе.

Бразильський тренер Луїс Феліпе Сколарі вирішив завершити тренерську кар'єру у віці 74 років.

"Я йду у відставку з посади тренера. Я призначаю помічника Пауло Турру наступним тренером нашої команди, а я буду технічним директором", — наводить слова Сколарі Reuters з посиланням на Furacao Live.

Останнім місцем роботи 74-річного бразильця був Атлетіко Паранаенсе, який він очолив у травні цього року та з яким він фінішував на п'ятому місці у чемпіонаті Бразилії.

За свою кар'єру тренера Сколарі встиг потренувати понад 20 клубів, з яких можна виділити Греміо, Аль-Ахлі, Палмейрас, Крузейро, Гуанчжоу Евергранд та Челсі.

На клубному рівні він двічі ставав володарем Кубка Лібертадорес, двічі чемпіоном Бразилії, чотири рази брав Кубок Бразилії. За кордоном брав Кубок Еміра Кувейту, Кубок Китаю, Суперкубок Китаю, а також ставав чемпіоном Узбекистану, китайської Суперліги (тричі) та Ліги чемпіонів АФК.

На міжнародному рівні він очолював збірні Бразилії, Португалії та Кувейту. З досягнень брав Кубок Перської затоки, Кубок Конфедерацій, а також ставав чемпіоном світу з Бразилією у 2002 році та віце-чемпіоном Європи з Португалією у 2004 році.