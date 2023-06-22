Бразилия

Півзахисник завершив взаємини з Болоньєю.

Досвідчений чілійський центральний півзахисник Гарі Медель має за плечима не один рік виступів у європейський клубах, оскільки переїхав до андалузької Севільї ще на початку 2011 року з Універсідад Католіка, із чого розпочався відлік його виступів на теренах Старого Світу.

На шляху 35-річного виконавця були як валлійський Кардіфф та міланський Інтер, так і турецький Бешикташ із Болоньєю.

Саме в останньому з перерахованих клубів і провів останній чотири роки футболіст, проте його контракт найближчими днями має добігти до кінця, тож доведеться обирати новий колектив для продовження виступів.

Варіантів у цьому випадку небагато. Один із них — виступи за бразильський Васко да Гама, який, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, запропонував чілійцю перехід на правах вільного агента та контракт до грудня 2024 року.

У цьому сезоні Медель відіграв 31 матч (1589 хвилин), зробивши один гольовий пас.