Бразилия

Клуб підпише нового гравця.

Барселона продовжує підсилювати свій склад цього літа.

За словами Маттео Моретто, угода про підписання Вітора Роке з Атлетіко Паранаенсе вже завершена, попереду лише офіційне підтвердження.

Барселона заплатить за Роке 45 мільйонів євро – 35 мільйонів євро фіксованого гонорару і 10 мільйонів євро додаткових послуг – при цьому бразильський гравець з досвідом виступів за першу команду має намір підписати шестирічну угоду зі своїм новим клубом. Спочатку він виступатиме в якості дублера Роберта Левандовські, але потім намагатиметься дістатися стартового складу в команді Хаві Ернандеса.

Єдине питання, яке залишається, стосується того, чи приєднається Роке до Барселони зараз чи в січні. Проблеми з реєстрацією означають, що угода, швидше за все, відбудеться взимку, хоча офіційні особи клубу працюють над залученням свого нового підписання цього літа.