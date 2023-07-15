Бразилия

Півзахисник прокоментував своє приєднання до нового колективу.

Напередодні досвідчений чилійський півзахисник Артуро Відаль здійснив внутрішньо бразильський трансфер поміж Фламенго та Атлетіко Параененсе.

Досвідчений 36-річний виконавець, у кар’єрі якого були виступи за Коло-Коло, Баєр, Ювентус, Баварію, Барселону та Інтер, після цього переходу поділився власними очікуваннями.

"Ви побачите найкращого Відаля, якого ви коли-небудь бачили тут, у Бразилії. Я відчуваю себе чудово. Цей новий етап мого життя буде найкращим.

Я багато чого здобув у своїй кар’єрі, але в мене ще є багато мрій. Я хочу продовжувати перемагати до моменту виходу на пенсію. І цей трансфер є дуже важливим кроком у моїх сподіваннях: продовжувати боротьбу за Копа Лібертадорес, продовжувати вигравати титули, тощо.

Коли люди з Атлетіко розмовляли зі мною, вони змусили мене почуватися так само, як і коли я припиняв виступи за збірну Чилі.

У мене є чимало бажання та амбіцій досягти важливих здобутків у цій команді, яка завжди мислить великими категоріями та хоче здобувати те, чого вона ніколи не досягала.

Я грав у дуже великих командах футбольного світу, але моє враження від зустрічі з Атлетіко Паранаенсе було неймовірним. Для мене було приголомшливо відчуте щось таке велике, чого світ ще не бачив.

Чотири цінності цього колективу є також моїми чотирма найважливішими характеристиками: новаторство, непоступливість, амбіції та бажання. Тому ми так швидко досягли домовленості", — заявив чілійський виконавець.

У цьому сезоні бразильського футболу Відаль відіграв 25 матчів, зробивши дві гольові передачі.