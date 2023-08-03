Бразилия

30-річний футболіст продовжить кар'єру на батьківщині.

Колишній вінгер Тоттенгема Лукас Моура став гравцем Сан-Паулу, повідомляє прес-служба бразильського клубу.

Угода із 30-річним бразильцем розрахована до 31 грудня цього року. Футболіст дістався бразильському клубу безкоштовно, оскільки він перебував у статусі вільного агента.

Зазначимо, що Моура є вихованцем Сан-Паулу, який він залишив десять років тому, переїхавши до Європи.

Минулого сезону Моура провів 23 матчі, в яких забив чотири м'ячі.