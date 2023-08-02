Бразильський вінгер вирішив повернутися до рідного клубу, залишивши європейський футбол.
Лукас Моура, графіка: Фабріціо Романо
02 серпня 2023, 14:52
Атакуючий півзахисник Лукас Моура цього літа залишив лондонський Тоттенгем на правах вільного агента, оскільки його угода зі "шпорами" підійшла до свого завершення.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 30-річний бразильський вінгер визначився зі своїм новим клубом, яким стане його рідний Сан-Паулу, вихованцем якого він є.
Відзначається, що Моура вже підписав із рідним клубом угоду до грудня 2023 року, про що незабаром буде оголошено офіційно.
Нагадаємо, що напередодні бразильський Сан-Паулу оголосив про підписання зіркового центрального півзахисника Хамеса Родрігеса, який також перейшов вільним агентом після завершення контракту з Олімпіакосом.
У минулому сезоні Лукас Моура провів 23 поєдинки за Тоттенгем, у яких він забив 4 голи. Нагадаємо, що взимку 2013 року Сан-Паулу заробив на продажі бразильського вінгера до ПСЖ близько 40 мільйонів євро.