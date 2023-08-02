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Бразильський вінгер вирішив повернутися до рідного клубу, залишивши європейський футбол.

Атакуючий півзахисник Лукас Моура цього літа залишив лондонський Тоттенгем на правах вільного агента, оскільки його угода зі "шпорами" підійшла до свого завершення.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 30-річний бразильський вінгер визначився зі своїм новим клубом, яким стане його рідний Сан-Паулу, вихованцем якого він є.

Відзначається, що Моура вже підписав із рідним клубом угоду до грудня 2023 року, про що незабаром буде оголошено офіційно.

Нагадаємо, що напередодні бразильський Сан-Паулу оголосив про підписання зіркового центрального півзахисника Хамеса Родрігеса, який також перейшов вільним агентом після завершення контракту з Олімпіакосом.

У минулому сезоні Лукас Моура провів 23 поєдинки за Тоттенгем, у яких він забив 4 голи. Нагадаємо, що взимку 2013 року Сан-Паулу заробив на продажі бразильського вінгера до ПСЖ близько 40 мільйонів євро.