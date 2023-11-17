Бразилия

Жахливий рік для бразильців.

В рамках відбору до чемпіонату світу-2026, збірна Бразилії програла Колумбії (1:2). Ця поразка стала другою поспіль у кваліфікації до мундіалю. Раніше, бразильці поступилися збірній Уругваю (0:2).

Як зазначає Globo, Бразилія вперше в історії програла два матчі поспіль у відборі до чемпіонату світу.

Крім того, за підсумками 2023 року, "селесао" демонструють один із найгірших результатів в історії за кількістю поразок. Більше було лише у 1968-му році (5 поразок у 20 матчах) та 1963-му (8 у 18 матчах).

Наразі, збірна Бразилії йде п'ятою у відборі до ЧС-2026, маючи у своєму активі сім набраних пунктів після п'яти зіграних турів.

Наступний матч збірна Бразилії проведе 22 листопада проти діючих чемпіонів світу Аргентини.