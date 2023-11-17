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Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат світу-2022, що відбувся 17 листопада 2023 року, 02:00.

У рамках відбору на чемпіонат світу-2026 від Південної Америки національна збірна Колумбія зуміла здобути перемогу над Бразилією.

"Селесао" повели в рахунку на перших хвилинах завдяки зусиллям Габріела Мартінеллі, проте в другому таймі Луїс Діас оформив дубль та приніс колумбійській команді вольові три очки до активу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колумбія — Бразилія в 5 турі відбору на чемпіонат світу-2026:

Колумбія – Бразилія 2:1

Голи: Діас, 75, 79 - Мартінеллі, 4.

Колумбія: Варгас — Муньос, Санчес, Лукумі, Мачадо (Борха, 46) — Хамес, Урібе (Сіністерра, 46), Карраскаль (Ріос, 74) — Кастаньо (Лерма, 83), Діас, Борре (Кордоба, 68).

Бразилія: Аліссон — Емерсон, Маркіньос, Габріел (Дуглас Луїс, 82), Лоді (Пепе, 81) — Бруно Гімараес, Андре — Рафінья (Ендрік, 82), Вінісіус Жуніор (Жоао Педро, 27) — Родріго (9), Мартінеллі.

Попередження: Санчес, 20, Лоді, 78, Пепе, 90.