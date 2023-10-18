Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Фаворитів південноамериканського відбору до ЧС-2026 знову залишили без трьох очок.

На теренах Південної Америки вже тривають матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Посеред ночі за європейським часом збірна Бразилії навідалась до Уругваю заради проведення матчу четвертого туру.

Гра в Монтевідео для обох команд була дуже важкою, оскільки господарі вирішили продемонструвати безкомпромісно жорсткий стиль, у якому гольовим моментам відводилась роль десятого плану.

Але без забитих м’ячів ми в підсумку все одно не залишились — Уругвай створив одну гольову нагоду за весь перший тайм незадовго до настання перерви й одразу забив зусиллями Дарвіна Нуньєса.

За кілька хвилин після цього в черговому епізоді боротьби травмували Неймара, тож гості залишились без свого лідера атаки.

У підсумку Бразилія взагалі жодного разу за гру не пробила в площину чужих воріт, а натомість пропустила вдруге посеред другого тайму.

Уругвай — Бразилія 2:0

Голи: Нуньєс, 42, де ла Крус, 77

Уругвай: Рочет — Нандес (Мендес, 68), Араухо (Весіно, 87), Касерес, Олівера (Вінья, 84) — Вальверде, Угарте — Пельїстрі (Хоакін, 88), де ла Крус, Араухо — Нуньєс.

Бразилія: Едерсон — Коуту (Нерес, 73), Маркіньйос, Габріел, Аугусто (Арана, 73) — Каземіро, Гімараєс (Вейга, 84) — Родріго, Неймар (Рішарлісон, 45+4), Вінісіус (Кунья, 84) — Жезус.

Попередження: Араухо, Нуньєс, Нандес — Родріго, Каземіро, Едерсон, Жезус, Кунья.