Бразилия

Майбутній новачок Реала висловився щодо португальського нападника.

Центральний нападник Палмейраса Ендрік, який влітку 2024 року приєднається до мадридського Реала, поділився, чому Кріштіану Роналду є його кумиром, передає видання A Bola.

Бразилець зазначає, що нинішній гравець Ан-Насра є орієнтиром для будь-якого гравця.

"Він мій кумир, гравець, який досяг усіх рекордів як зразковий, відданий гравець. Він більш ніж спортсмен, він хлопець, якого всі повинні мати за приклад, тому що незалежно від моменту він хоче бути найкращим, вигравати титули. Він є орієнтиром для будь-якого гравця, який хоче йти далі у своїй кар'єрі", — сказав 17-річний Ендрік.

Нагадаємо, раніше бразилець вже заявляв, що Мессі великий гравець, але Кріштіану Роналду для нього на першому місці.