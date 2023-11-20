Бразилець знає, що треба казати перед переїздом до Мадрида.
Ендрік, Getty Images
20 листопада 2023, 14:20
Нападник збірної Бразилії Ендрік, напередодні "південноамериканського дербі" проти Аргентини висловився стосовно капітана чемпіонів світу Ліонеля Мессі. Його слова наводить Goal.
"Щодо Мессі, то він феноменальний. Знову найкращий у світі. Я просто хочу насолодитися моментом, коли зможу зіграти проти нього, бути з ним на одному стадіоні, дивитися на нього у житті, бо до цього я бачив його лише у відеогрі.
Мессі – великий футболіст, але я фанат Кріштіану Роналду і він для мене завжди буде першим", - виправився бразилець, згадавши куди йому переїжджати влітку.
Нагадаємо, 17-річний Ендрік за 35 млн. євро був куплений мадридським Реалом у бразильського Палмейраса, але приєднатися до своєї нової команди зможе тільки після 21 липня 2024 року. В цей день йому виповниться 18 років.
Матч відбору до чемпіонату світу-2026 між збірними Бразилії та Аргентини, відбудеться 22 листопада о 02:30 за київським часом.