Іспанія

Бразилець знає, що треба казати перед переїздом до Мадрида.

Нападник збірної Бразилії Ендрік, напередодні "південноамериканського дербі" проти Аргентини висловився стосовно капітана чемпіонів світу Ліонеля Мессі. Його слова наводить Goal.

"Щодо Мессі, то він феноменальний. Знову найкращий у світі. Я просто хочу насолодитися моментом, коли зможу зіграти проти нього, бути з ним на одному стадіоні, дивитися на нього у житті, бо до цього я бачив його лише у відеогрі.

Мессі – великий футболіст, але я фанат Кріштіану Роналду і він для мене завжди буде першим", - виправився бразилець, згадавши куди йому переїжджати влітку.

Нагадаємо, 17-річний Ендрік за 35 млн. євро був куплений мадридським Реалом у бразильського Палмейраса, але приєднатися до своєї нової команди зможе тільки після 21 липня 2024 року. В цей день йому виповниться 18 років.

Матч відбору до чемпіонату світу-2026 між збірними Бразилії та Аргентини, відбудеться 22 листопада о 02:30 за київським часом.