Бразилия

Колишньому футболісту та тренеру було 92 роки.

Ранок 6 січня 2024 року розпочався з важкої новини для футбольного світу — відійшов у вічність легендарний бразильський експівзахисник та колишній головний тренер Маріо Загалло, якого на батьківщині знають також за прізвиськом "Лобо".

Про цю трагічну звістку повідомили офіційні ресурси бразильської конфедерації футболу (CBF).

"Із глибоким смутком повідомляємо вам про смерть нашого вічного чотириразового чемпіона світу Маріо Хорхе Лобо Загалло. Відданого батька, люблячого дідуся, турботливого тестя, вірного друга, професіонала й чудової людини.

Великий кумир, патріот своєї країни, який залишив нам у спадок великі досягнення.

CBF і бразильський футбол оплакують смерть однієї з його найбільших легенд, Маріо Загалло.

CBF висловлює свою солідарність з його сім'єю та вболівальниками в цей час скорботи з приводу відходу футбольного кумира нашої країни", — ідеться в повідомленні.

Легендарний Загалло помер у віці 92 років.

У якості професійного футболіста він відзначався виступами за Фламенго та Ботафога, і, звичайно, збірну Бразилії.

У складі головної команди країни Маріо вигравав чемпіонати світу 1958 у Швеції та 1962 року в Чилі як гравець, а також повторив це досягнення в 1970 у Мексиці та 1994 роках у США як тренер, і таким чином став єдиним чотириразовим володарем Кубка світу.

Окрім цього, Загалло встиг попрацювати керманичем Ботафого, Флуміненсе, Фламенго, Аль-Хіляля, Васко да Гами, Бангу, Португези та збірних Кувейту, Саудівської Аравії й ОАЕ, що принесло йому дві Копа Америка (1997, 2004), чемпіонства Бразилії (Ботафого, 1967/68), Саудівської Аравії (Аль-Хіляль, 1978/79) та два Кубки конфедерації (Бразилія, 1996/97, 2004/05).