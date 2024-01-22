Бразилия

Ексгравець Шахтаря не переїде до Туреччини.

Правий вінгер Дуглас Коста невдовзі може стати гравцем Флуміненсе, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що між клубом Серії А та 33-річним бразильцем є усна домовленість. У чемпіонаті рідної країни Коста виступав лише за Греміо, вихованцем якого він і є.

Можливість переходу до Флуміненсе виникла після того, як зірвалася угода з турецьким Самсунспором. Очікується, що найближчим часом нападник пройде медогляд і підпише контракт із бразильським клубом.

Зараз Коста перебуває у Маямі, але скоро він має вирушити до Бразилії для завершення трансферу.

Наразі останнім клубом ексгравця Шахтаря є Лос-Анджелес Гелаксі, який він залишив у жовтні.