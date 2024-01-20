Бразильський вінгер продовжить кар'єру у Туреччині.
Дуглас Коста, Getty Images
20 січня 2024, 19:20
Колишній вінгер донецького Шахтаря Дуглас Коста незабаром стане гравцем Самсунспору. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, переговори між сторонами практично завершені — вже досягнута усна домовленість про контракт до літа 2026 року.
Останнім клубом 33-річного бразильця був Лос-Анджелес Гелаксі, який він залишив після завершення сезону. На його рахунку 51 матч, вісім голів та вісім асистів.
Нагадаємо, у період із січня 2010 року до липня 2015 року Коста виступав у складі Шахтаря, після чого перебрався до Баварії.
Після 20 ігор Самсунспор набрав 21 очко та посідає 15 місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.