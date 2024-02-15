Бразилия

Флу намагається підсилити склад.

Бразильський вінгер лондонського Арсеналу Маркіньйос найближчим часом стане гравцем Флуміненсе. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

Бразильський клуб домовився з керівництвом "канонірів" про оренду 20-річного футболіста. Гравець успішно пройшов медичне обстеження. Про угоду буде оголошено найближчим часом після підписання необхідних документів.

Діючий контракт гравця з лондонським клубом діє до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у сім мільйонів євро.

Маркіньйос перейшов до Арсеналу з Сан-Паулу у 2022 році за 3.5 млн. євро. У першій половині нинішнього сезону 20-річний вінгер виступав за Нант на правах оренди, провівши за французький клуб сім матчів, не відзначившись результативними діями.