Бразилия

У бразильському клубі досить швидко обрали нового керманича.

Новим головним тренером Атлетіко Мінейро став Габріель Міліто, повідомляє офіційний сайт клубу бразильської Серії А.

Аргентинський спеціаліст підписав контракт, розрахований до кінця грудня 2025 року. Попереднім клубом 43-річного Міліто був Архентінос Хуніорс, який він очолював із січня 2021 року до вересня 2023-го.

В Атлетіко Мінейро він став наступником Луїса Феліпе Сколарі, про звільнення якого стало відомо цього ж тижня. Вже 30 березня Атлетіко Мінейро прийматиме Крузейро у рамках першого матчу фіналу чемпіонату штату Мінас-Жерайс.

Зазначимо, що новий сезон бразильської Серії А стартує у середині квітня. На початку наступного місяця стартує черговий розіграш Копа Лібертадорес, в якому Атлетіко Мінейро братиме участь в якості третьої команди чемпіонату Бразилії попередньої кампанії.