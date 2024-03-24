У бразильському клубі досить швидко обрали нового керманича.
Габріель Міліто, Getty Images
24 березня 2024, 19:15
Новим головним тренером Атлетіко Мінейро став Габріель Міліто, повідомляє офіційний сайт клубу бразильської Серії А.
Аргентинський спеціаліст підписав контракт, розрахований до кінця грудня 2025 року. Попереднім клубом 43-річного Міліто був Архентінос Хуніорс, який він очолював із січня 2021 року до вересня 2023-го.
В Атлетіко Мінейро він став наступником Луїса Феліпе Сколарі, про звільнення якого стало відомо цього ж тижня. Вже 30 березня Атлетіко Мінейро прийматиме Крузейро у рамках першого матчу фіналу чемпіонату штату Мінас-Жерайс.
Зазначимо, що новий сезон бразильської Серії А стартує у середині квітня. На початку наступного місяця стартує черговий розіграш Копа Лібертадорес, в якому Атлетіко Мінейро братиме участь в якості третьої команди чемпіонату Бразилії попередньої кампанії.