Бразилия

Сторони прийняли рішення про припинення співпрацю за взаємною згодою.

Атлетіко Мінейро на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Луїса Феліпе Сколарі.

Сторони вирішили розірвати контракт за обопільною згодою сторін.

Цікаво, що 75-річний бразилець залишив клуб перед фіналом чемпіонату штату Мінас-Жераїс, де Атлетіко зіграє проти Крузейро. Перша гра відбудеться 30 червня.

Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера буде колишній асистент Сколарі — Лукас Гонсалвеш.

Нагадаємо, Сколарі очолив Атлетико влітку 2023 року – це був його 23 клуб у кар'єрі. Під його керівництвом Атлетіко провів 41 матч, у яких було 19 перемог, 10 нічиїх та 12 поразок.