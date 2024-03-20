Сторони прийняли рішення про припинення співпрацю за взаємною згодою.
Луїс Феліпе Сколарі, ФК Атлетіко Мінейро
20 березня 2024, 21:15
Атлетіко Мінейро на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Луїса Феліпе Сколарі.
Сторони вирішили розірвати контракт за обопільною згодою сторін.
Цікаво, що 75-річний бразилець залишив клуб перед фіналом чемпіонату штату Мінас-Жераїс, де Атлетіко зіграє проти Крузейро. Перша гра відбудеться 30 червня.
Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера буде колишній асистент Сколарі — Лукас Гонсалвеш.
Нагадаємо, Сколарі очолив Атлетико влітку 2023 року – це був його 23 клуб у кар'єрі. Під його керівництвом Атлетіко провів 41 матч, у яких було 19 перемог, 10 нічиїх та 12 поразок.