Бразилия

Він заважав офіцерам контролювати процес здачі сечі.

Габігол дискваліфікований на 2 роки за порушення антидопінгових правил.

Таке рішення сьогодні ухвалив спортивний антидопінговий суд. За дискваліфікацію колишнього футболіста Інтера проголосували 5 із 9 членів колегії.

Барбоза був визнаний винним у спробі фальсифікувати результат допінг-тесту. Максимальне покарання за порушення статті 122 бразильського антидопінгового кодексу — дискваліфікація на 4 роки.

Зазначається, що форварда звинувачували в тому, що він ускладнював здачу тесту — це рівносильно спробі фальсифікувати його результат.

Зазначається, що нападник оскаржить свою дискваліфікацію в CAS.

Нагадаємо, що Габігол виступає за Фламенго з 2019 року, з 2016 до 2020-го права на гравця належали Інтеру. У складі італійської команди він провів 10 матчів і забив 1 гол.