Бразилия

Юний бразилець відзначає клуб, який дав йому шлях у професійний футбол.

Нападник Палмейраса Ендрік, який влітку приєднається до мадридського Реалу, висловився про бразильський клуб, який його виховав футбольному плані. Цитує футболіста Mundo Deportivo.

"Я почувався так, наче це був мій перший матч, наче це мій перший фінал, перша гра за молодіжну команду (йдеться про перемогу у Лізі Пауліста ред.). Все це змінило моє життя, життя моєї родини. Я так вдячний за те, що є частиною Палмейраса, і я просто маю подякувати богу за це.

Цей клуб довірився мені, коли у мене нічого не було. Палмейрас — моя улюблена команда, і мені потрібно було якось відплатити. Цей титул призначений для всіх у Палмейрасі, для всіх співробітників і для всіх вболівальників клубу", — заявив Ендрік.

У фіналі Ліги Паулісти Палмейрас обіграв Сантос 2:1 за сумою двох матчів.