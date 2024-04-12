Бразилия

Уругваєць став гравцем футбольного клубу Баїя.

Бразильський клуб Баїя на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім вінгером київського Динамо Карлосом Де Пеною.

Угода з 32-річним уругвайцем розрахована до кінця 2024 року.

Останні два роки Де Пена виступав у складі Інтернасьйоналя, де він забив 14 голів та віддав 11 асистів за 102 матчі.

Нагадаємо, Карлос із 2019 року виступав за Динамо, але потім покинув клуб після початку війни проти росії. На його рахунку 54 матчі, 10 голів та 12 асистів.

Також додамо, що минулого сезону Баїя дивом уникла вильоту до другого дивізіону, випередивши зону вильоту на один бал, посівши 16 місце.