Бразилия

Легенда бразильського футболу вертається на поле.

Легендарний нападник Ромаріо став граючим президентом бразильського клубу Америка з Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє прес-служба клубу.

58-річний бразилець, який закінчив кар'єру у 2009 році, має намір взяти участь у матчах разом зі своїм 30-річним сином Ромаріньо.

Легенда бразильського футболу вже зареєстрована у якості гравця для участі в офіційних матчах чемпіонату.

"Офіційно зареєстровано. Я готовий допомогти моїй дорогій Америці у кількох матчах, а також, звичайно, втілити у життя свою мрію та розділити поле із сином", — написав Ромаріо у твіттері.

Зазначимо, що Америка виступає у другому дивізіоні штату Ріо-де-Жанейро.