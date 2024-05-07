Бразилия

39-річний футболіст продовжить кар'єру на батьківщині.

Тіаго Сілва підписав контракт із Флуміненсе, повідомив офіційний сайт бразильської команди.

Раніше 39-річний захисник оголосив, що покине Челсі після закінчення сезону. 30 червня він стане вільним агентом.

Угода з Флуміненсе набуде чинності 1 липня 2024 року. Вона буде розрахована до червня 2026 року.

Зазначимо, що Сілва вже виступав за Флуміненсе з січня 2006 по грудень 2008 року. Він провів 146 ігор за бразильську команду і забив 14 голів.

Нагадаємо, що Сілва виступав за Челсі із серпня 2020 року. З лондонською командою він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу.