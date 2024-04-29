Англія

Бразилець прощається з лондонською командою.

Захисник лондонського Челсі Тіаго Сілва оголосив про відхід із клубу після закінчення нинішнього сезону. Футболіст прокоментував своє рішення.

"Так важко прощатися у звичайних обставинах, але коли є взаємна любов, це ще важче. Але одного разу синій – завжди синій.

Я прийшов до клубу і завдяки підтримці клубу я став лідером, хоча я не відчував, що я новенький. Завжди важко інтегруватися, але поступово я став частиною групи, і Френк Лемпард зіграв у цьому велику роль. Я вдячний йому за це.

Це був сон, точно сон. Навіть у найсміливіших мріях я не міг уявити, що зможу досягти таких великих результатів і виграти один із найкращих професійних титулів, Лігу чемпіонів, в одному з найбільших клубів світу.

Прощання – для тих, хто йде і не повертається. Я маю намір повернутися одного дня…", – сказав Сілва.

Тіаго Сілва перейшов до лондонського Челсі на правах вільного агента у 2020 році. За цей час він зіграв за "пенсіонерів" 151 матч, забив дев'ять голів та віддав три результативні передачі. Разом з Челсі бразилець виграв Лігу чемпіонів, клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.