Бразилия

Ще один талановитий гравець "зелено-білих" зацікавив топ-клуби Європи.

Челсі веде переговори щодо підписання правого вінгера Палмейраса Естевао, передає журналіст Бен Джейкобс.

У Лондоні є певний оптимізм стосовно оформлення трансферу 17-річного бразильця. Йдеться про те, що "Мессіньйо" (ще одне прізвисько гравця) приєднається до клубу АПЛ після того, як йому виповниться 18 (24 квітня 2025 року).

За даними Джейкобса, офіційної пропозиції Челсі Палмейрасу ще не зробив. Проте, "сині" хочуть віддати за вінгера 30 мільйонів євро + бонуси. Бразильський клуб прагне отримати не менше 40 млн одним платежем із можливістю отримати ще понад 30 млн в якості бонусів.

Очікується, що пропозицію також зробить Баварія. У колах самого Естевао впевнені, що він опиниться в АПЛ або Бундеслізі. Бразилець подобається Барселоні, але знайомі з переговорами джерела не вважають такий перехід можливим. Реал зараз теж не входить до числа основних претендентів на гравця.

Портал transfermarkt оцінює Естевао у 10 мільйонів євро. Його контракт із Палмейрасом розраховано до кінця червня 2026 року.

Цього сезону талановитий нападник взяв участь у 18 матчах бразильського клубу у всіх турнірах, відзначившись 7 голами і 3 асистами.