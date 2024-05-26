Бразилия

Півзахисник почав свою кар'єру в академії Васко да Гама.

Атакуючий півзахисник Астон Вілли Філіппе Коутінью, орендований катарським Ад-Духаїлем, влітку може перебратися до Бразилії, передає журналіст Фабріціо Романо.

Переговори з оточенням 31-річного гравця веде Васко да Гама. У клубі досить упевнені в потенційному підписанні бразильця, оскільки він зацікавлений у поверненні.

Саме в академії цієї команди почалась кар'єра Коутінью. Влітку 2008 року він залишив Бразилію, перебравшись до міланського Інтера, який віддав за нього трохи менше 4 мільйонів євро.

Контракт півзахисника з Астон Віллою розраховано до кінця червня 2026 року. Коутінью повернеться до Бірмінгема на початку липня цього року, коли втратить чинність орендна угода з Ад-Духаїлем. Портал transfermarkt оцінює виконавця в 7,5 мільйонів євро.

У поточному сезоні бразилець взяв участь у 21 матчі Ад-Духаїля в усіх турнірах, відзначившись 6 голами і 3 асистами.