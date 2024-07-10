Бразилия

Бразильський клуб орендував свого вихованця в Астон Вілли.

Атакуючий півзахисник Філіппе Коутінью щонайменше на сезон повернувся на батьківщину, передає офіційний сайт Васко да Гама.

Клуб, вихованцем якого є 32-річний бразилець, орендував його в Астон Вілли до кінця червня 2025 року. Також відомо, що Коутінью носитиме футболку з номером 11.

"Це відчуття великого щастя, радості та хвилювання. Я довгий час жив за кордоном, тому це дійсно відчуття повернення додому, до місця, де я виріс, до місця, яке я люблю, клубу, який я люблю. Усі знають, моя сім'я, який я щасливий, і всі вони раді повернутися", — заявив Філіппе.

Нагадаємо, саме в академії Васко да Гама почалась кар'єра Коутінью. Влітку 2008 року він залишив Бразилію, перебравшись до міланського Інтера, який віддав за гравця трохи менше 4 мільйонів євро.

Контракт бразильця з Астон Віллою втрачає чинність наприкінці червня 2026 року. Сезон-2023/24 він провів у катарському Ад-Духаїлі на правах оренди, взявши участь у 23 матчах у всіх турнірах (7 голів і 3 асисти).