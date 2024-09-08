Бразилия

На рахунку хавбека понад 50 матчів за збірну Бразилії.

Центральний півзахисник Паулінью на своїй сторінці в Instagram оголосив про рішення повісити бутси на цвях у віці 36 років.

Останнім клубом у кар'єрі гравця був Корінтіанс. На початку липня Паулінью залишив колектив із Сан-Паулу на правах вільного агента.

Півзахисник також відомий виступами за Аль-Ахлі (Джидда), Гуанчжоу Евергранд, Барселону та Тоттенгем. На його рахунку 56 матчів за збірну Бразилії.

Із національною командою Паулінью виграв Кубок конфедерацій-2013. Із Барселоною став переможцем чемпіонату Іспанії та Кубка країни в сезоні-2017/18. Ще 11 трофеїв бразилець здобув із Корінтіансон і Гуанчжоу Евергранд.