Бразилия

Бразильський клуб незадоволений виступами виконавця.

Атакувальний півзахисник Дімітрі Паєт може достроково залишити Васко да Гама, передає портал ge.globo.

Контракт із 37-річним французом розраховано до кінця червня 2025 року. Однак, у клубі розглядають можливість розірвання угоди з гравцем.

У Паєта найвища зарплата в команді — близько 1,5 млн реалів. При цьому він демонструє недостатньо високу результативність. Протягом поточної кампанії Дімітрі взяв участь у 33 матчах у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 9 асистами.

Півзахисника в певний момент бачили засмученим та ізольованим від колективу. Він також думав про відхід із Васко да Гама влітку. Паєт незадоволений своєю нинішньою ситуацією. Віддаленість від родини та труднощі в адаптації є іншими факторами, які негативно на нього впливають.

Наприкінці сезону в клубі планують обговорити з французом його майбутнє. Васко да Гама має зіграти ще дев'ять поєдинків бразильської Серії А.