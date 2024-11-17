Бразилия

Очільниця клубу прокоментувала можливе повернення форварда на батьківщину.

Бразильський нападник Неймар тільки-но відновився від важкої травми та повернувся до виступів у складі аравійського Аль-Хіляля, як знову отримав пошкодження підколінного сухожилля.

Оскільки 32-річний виконавець, судячи з усього, уже пройшов пік своєї професійної кар’єри, очікується, що наступним його кроком стане повернення на батьківщину.

ЗМІ говорять про рідний для Неймара Сантос, однак подекуди з’являлись чутки й про Палмейрас, які в своєму останньому інтерв’ю спростувала президентка "зелених" Лейла Перейра.

"Неймар — чудовий гравець, але він перейде до Сантоса. Навіщо він їм? Не знаю, ви повинні про це запитати у керівників Сантона, але до нас він точно не перейде.

Я хочу інвестувати в того, хто прийде негайно й дасть результат, якщо тренер так вирішить. Палмейрас — це не лазарет", — заявила бразильська функціонерка.

На рахунку Неймара в цьому сезоні 42 хвилини в двох матчах.