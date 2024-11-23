Бразилия

Ексфутболіст розповів про свої кар’єрні плани.

Колишній бразильський нападник Роналдо Назаріо мав приголомшливу ігрову кар’єру, тоді як зараз намагається знайти себе серед організаційної частини гри.

48-річний ексфутболіст наразі є власником іспанського Вальядоліда, а також є одним із членів правління бразильського Крузейро.

Проте на цьому Роналдо зупинятись не планує, про що розповів у останньому інтерв’ю.

"Упродовж багатьох років я говорив про свою ідею одного дня стати президентом Бразильської федерації футболу, і це бажання нікуди не зникло. Я чекаю слушного моменту, аби це сталось.

Я відчуваю себе готовим до цієї посади і, звичайно, бразильський футбол потребує великих змін.

Але зараз це абсолютно нічого не означає. Я не є кандидатом, у мене немає ніяких виборів у планах, тому це лише моє бажання, яке не змінюється впродовж тривалого часу", — заявив колишній футболіст.

Нагадаємо, що раніше Роналдо хотів продати свою частку в Крузейро.