Бразилия

Бразилець протягом семи років представляв Шанхай Порт.

Сан-Паулу оголосив про перехід атакувального півзахисника Оскара, передає офіційний сайт клубу бразильської Серії А.

Гравець повернеться до рідного колективу на правах вільного агента. Із Шанхай Порт, за який він виступав із січня 2017 року, 33-річний бразилець уже попрощався.

Свого часу Челсі за плеймейкера отримав 60 млн євро. На рахунку Оскара 77 голів і 141 асист у 248 матчах за китайський клуб.

Із шанхайцями він тричі виграв чемпіонат Китаю, а також один Кубок та один Суперкубок країни.