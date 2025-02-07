Бразилия

Італійський спеціаліст не має робочого місця з кінця жовтня 2024-го року.

Роберто Манчіні ввійшов до переліку кандидатів на посаду головного тренера Ботафого, передає портал ge.globo.

Повідомляється, що 60-річний італієць провів зустріч із власником клубу (90% акцій) Джоном Текстором. Вона була позитивною, але офіційної пропозиції спеціаліст ще не отримав.

Раніше повідомлялося, що наступником Артура Жорже в Ботафого також може стати Рафаель Бенітес. За даними ge.globo, на посаду претендує й Херардо Мартіно.

Нагадаємо, що з кінця серпня до кінця жовтня 2024-го року (18 матчів) Манчіні очолював збірну Саудівської Аравії.

Ботафого в 2024-му виграв чемпіонат Бразилії та Копа Лібертадорес.