Бразилия

Іспанець може повернутись до роботи.

Ботафого запропонував іспанському фахівцю Рафаелю Бенітесу посаду головного тренера, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Останнім клубом Бенітеса була Сельта, з якою він пропрацював менше одного сезону та був звільнений навесні минулого року. З того часу фахівець не працював.

Ботафого виграв Кубок Лібертадорес у 2024 році та завоював національний титул. Ботафого у січні очолив екснаставник молодіжного складу Карлос Лейрія після відходу Артура Жорже.

Раніше повідомлялось, що Ботафого покращив пропозицію щодо Марлону.