Іспанець може повернутись до роботи.
Бенітес, getty images
26 січня 2025, 13:22
Ботафого запропонував іспанському фахівцю Рафаелю Бенітесу посаду головного тренера, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Останнім клубом Бенітеса була Сельта, з якою він пропрацював менше одного сезону та був звільнений навесні минулого року. З того часу фахівець не працював.
Ботафого виграв Кубок Лібертадорес у 2024 році та завоював національний титул. Ботафого у січні очолив екснаставник молодіжного складу Карлос Лейрія після відходу Артура Жорже.
Раніше повідомлялось, що Ботафого покращив пропозицію щодо Марлону.