Молодий нападник може повернутися на батьківщину.
Вітор Роке, Getty Images
24 лютого 2025, 12:12
Палмейрас просувається в переговорах щодо придбання орендованого Бетісом центрального нападника Барселони Вітора Роке, передає Фабріціо Романо.
За даними журналіста, Палмейрас і Барселона домовилися про перехід 19-річного бразильця. Йдеться про 25 мільйонів євро для "блаугранас", а також 20% від суми можливого майбутнього трансферу гравця.
Тим не менш, сторонам також потрібно вирішити питання з Бетісом, який орендував Роке до кінця сезону-2024/25. Ця угода включає право викупу, тож "зелено-білі" можуть втримати Вітора в Ла Лізі.
Нагадаємо, Барселона придбала нападника в Атлетіко Паранаенсе за 30 млн євро в січні 2024 року. Його контракт із каталонським клубом розраховано до кінця червня 2031-го.
У ході поточної кампанії Роке взяв участь у 33-х матчах усіх турнірів, відзначившись сімома голами й двома асистами. Учора, 23 лютого, Бетіс з асистом і безглуздим вилученням співвітчизника Вітора Антоні здолав Хетафе.