Бразилия

Молодий нападник може повернутися на батьківщину.

Палмейрас просувається в переговорах щодо придбання орендованого Бетісом центрального нападника Барселони Вітора Роке, передає Фабріціо Романо.

За даними журналіста, Палмейрас і Барселона домовилися про перехід 19-річного бразильця. Йдеться про 25 мільйонів євро для "блаугранас", а також 20% від суми можливого майбутнього трансферу гравця.

Тим не менш, сторонам також потрібно вирішити питання з Бетісом, який орендував Роке до кінця сезону-2024/25. Ця угода включає право викупу, тож "зелено-білі" можуть втримати Вітора в Ла Лізі.

Нагадаємо, Барселона придбала нападника в Атлетіко Паранаенсе за 30 млн євро в січні 2024 року. Його контракт із каталонським клубом розраховано до кінця червня 2031-го.

У ході поточної кампанії Роке взяв участь у 33-х матчах усіх турнірів, відзначившись сімома голами й двома асистами. Учора, 23 лютого, Бетіс з асистом і безглуздим вилученням співвітчизника Вітора Антоні здолав Хетафе.