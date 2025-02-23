Іспанія

Перемогу "зелено-білим" приніс дубль їхнього капітана.

Хетафе в рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймав Реал Бетіс на Естадіо Колісеум.

У першому таймі Іско вивів гостей уперед (орендований у Манчестер Юнайтед Антоні відзначився асистом). Капітан "зелено-білих" із пенальті подвоїв їхню перевагу в другій половині зустрічі. Борха Майораль скоротив відставання господарів поля ближче до завершення поєдинку, але уникнути першої з грудня поразки в чемпіонаті Іспанії вони не зуміли, у компенсований час обмінявшись із суперником вилученнями.

У Хетафе зараз 30 очок і 14-та сходинка турнірної таблиці Ла Ліги, тоді як Реал Бетіс із 35-ма заліковими балами йде сьомим.

Хетафе — Реал Бетіс 1:2

Голи: Майораль, 82 — Іско, 18, 77 (пен.)

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Альдерете (Ньйом, 84), Ріко — Терратс (Перес, 65), Джене, Арамбаррі, Бернат (да Кошта, 81) — Хуанмі (А. Родрігес, 65), Майораль

Реал Бетіс: Адріан — Сабалі (Руїбаль, 80), Бартра, Льоренте, Р. Родрігес (Авіла, 70) — Альтіміра, Іско (Натан, 90+1), Кардосо — Антоні, Кучо (В. Роке, 80), Х. Родрігес (Авіла, 70)

Попередження: А. Родрігес, Дуарте

Вилучення: Дуарте, 90+6 (друге попередження) — Антоні, 90+4