Бразилия

Гравець перебуває під наглядом лікарів.

Бразильський опорний півзахисник Луїс Густаво познайомився з європейським футболом улітку 2007 року, коли перейшов спочатку на правах оренди з Корінтіанса до німецького Гоффенгайма, а потім оформив повноцінний трансфер усього за 1 млн євро.

І вже за три роки після цього "сільські" заробили на його продажі мюнхенській Баварії в 17 разів більшу суму, а та ще за два роки продала гравця до Вольфсбурга за 16 млн євро.

Із часом французький Марсель та турецький Фенербахче доклали загалом ще 16 млн євро під час придбань футболіста, який за цей час устиг стати володарем головного трофею Ліги чемпіонів УЄФА-2012/13, чемпіоном Німеччини-2012/13, а також вигравав Кубок та Суперкубок Німеччини в складі Баварії (2012/13) та Вольфсбурга (2014/15).

І вже влітку 2022 року кар’єра Луїса Густаво продовжилась у аравійському Ан-Насрі, а згодом відбулось його повернення на батьківщину до Сан-Паулу.

Там уже 37-річний гравець виступає й донині, проте новий сезон бразильського футболу для нього розпочався з тривожних новин.

Напередодні Луїс Густаво був терміново госпіталізований до місцевої лікарні через скарги на біль у грудній клітці.

Після комп'ютерної томографії лікарі зробили висновок про наявність тромбоемболії легеневої артерії у гравця й перевели його до профільної лікарні під нагляд відповідних фахівців.

Найближчі кілька днів Луїс Густаво перебуватиме під цілодобовим наглядом лікарів, проте стан футболіста наразі оцінюється як стабільний.