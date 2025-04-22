Бразилия

Колишня дівчина гравця дала скандальне інтерв’ю.

Французький атакувальний півзахисник Дімітрі Паєт свого часу мав серію цілком пристойних виступів за Нант, Сент-Етьєн, Лілль, Марсель та лондонський Вест Гем, але влітку 2023 року залишив Європу та подався продовжувати кар’єру в бразильському Васко да Гама.

Видатних статистичних показників на новому континенті нині вже 38-річний виконавець не мав, проте, як свідчать останні місцеві новини, устиг нажити собі пригод.

У нещодавньому інтерв’ю колишня дівчина Паєта, бразилійка Лариса Феррарі, розповіла журналістам скандальні подробиці її семимісячного роману з футболістом.

"Він — хворий монстр. Я боялась за своє життя і досі боюсь. Я не тільки хочу справедливості, але й хочу допомогти іншим жінкам, які сліпо дозволяють своїм партнерам знущатись над ними.

Він сам зв'язався зі мною в серпні минулого року через Instagram та використовував фальшивий профіль, перш ніж почати спілкуватися через WhatsApp.

Потім він запросив мене на зустріч у Ріо. Це було дуже мило і романтично. Це було дуже насичене побачення, і наступного дня я пішла подивитись, як він грає.

Тоді він був до мене дуже уважним, ми багато обіймались і цілувались. Мені здалося, що він дуже чарівний чоловік. Я відкрилась йому. Я розповіла йому, що щойно розірвала стосунки і маю психологічні проблеми, і він мене дуже підтримав. Я відчувала, що він був моїм притулком.

А потім у нас було фальшиве, як з’ясувалось, весілля. Він ніколи не згадував про свою дружину, а я не любила запитувати його про неї. Він попросив мене купити йому обручку і сказав, що ніколи мене не покине.

Через кілька тижнів я опублікувала фото з подругою, що не сподобалось Дімітрі, і він почав агресивно ставитися до мене. Це був перший раз, коли я побачила його з цього боку.

Він сказав, що він єдина людина, якій я можу довіряти. Потім він сказав мені, що покарає мене і що він поїде до Франції на місяць, щоб навідатись до своєї сім'ї. Він сказав мені, що коли він повернеться, я також буду сексуально покарана.

Коли цей місяць минув, через кілька секунд після того, як ми приїхали до нього додому, він сказав мені: "Зараз почнеться твоє покарання". Однак я відчувала, що заслуговую на це, оскільки він маніпулював мною, змушуючи мене повірити, що я потребую покарання, щоб наші стосунки продовжувались.

Я була вразливою і не хотіла, щоб він мене покинув. Я знала, що мені боляче, але нічого не могла вдіяти. Я відчувала, що це була умова для того, щоб ми залишились разом.

Потім у січні мені написав у Instagram інший футболіст, і я навіть розповіла про це Дімітрі. Однак він сприйняв це не дуже добре, дуже розлютився і почав називати мене "сукою". Сказав, що я йому зраджую. Сказав, що у мене є сім днів, щоб показати йому, що я дійсно його кохаю.

Я не знала, що мені робити, щоб довести йому це. Я сказала, що зроблю татуювання з його ім'ям, але він сказав, що цього недостатньо. Він сказав, що не був зі мною, тому що він був у Ріо, а я була вдома, але йому потрібно було покарати мене.

Він сказав, що ми вже знаємо, що я повія, і йому потрібно довести це на відео. Це були дійсно жахливі речі, наприклад, коли я засовувала голову в унітаз. Спочатку він здавався щасливим, що я надіслала йому відео, які він хотів, але потім він продовжував просити більше. Ніхто з моєї сім'ї та друзів не знав, що відбувається", — заявила колишня дівчина Дімітрі.

Зазначимо, що поліція Ріо-де-Жанейро, де зараз грає Паєт, уже повідомила, що почала розслідування проти футболіста.

Тим часом Паєт у цьому сезоні зробив три гольові передачі за 595 хвилин у 17 матчах за Васко.