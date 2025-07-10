Бразилия

Анчелотті будує новий Ботафого — першим запрошеним може стати зірковий Фірміно.

Новий головний тренер Ботафого Давіде Анчелотті, який щойно розпочав свою кар’єру на чолі команди, вже впливає на трансферну політику клубу. За повідомленнями fichages, він звернувся до керівництва з проханням підписати нападника Аль-Ахлі Роберто Фірміно.

Бразильський клуб із Ріо-де-Жанейро бачить у 33-річному гравцеві ключову фігуру в атаці. Повернення Фірміно на батьківщину могло б стати знаковим трансфером і дало б Ботафого заміну Ігору Жезусу, який може покинути команду.

Попри те, що контракт Фірміно з саудівським клубом діє до літа 2026 року, інтерес з боку Ботафого виглядає серйозно. У складі Аль-Ахлі форвард провів 65 матчів, у яких відзначився 21 забитим м’ячем і зробив 17 результативних передач.