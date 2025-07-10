Анчелотті будує новий Ботафого — першим запрошеним може стати зірковий Фірміно.
Роберто Фірміно, getty images
10 липня 2025, 15:45
Новий головний тренер Ботафого Давіде Анчелотті, який щойно розпочав свою кар’єру на чолі команди, вже впливає на трансферну політику клубу. За повідомленнями fichages, він звернувся до керівництва з проханням підписати нападника Аль-Ахлі Роберто Фірміно.
Бразильський клуб із Ріо-де-Жанейро бачить у 33-річному гравцеві ключову фігуру в атаці. Повернення Фірміно на батьківщину могло б стати знаковим трансфером і дало б Ботафого заміну Ігору Жезусу, який може покинути команду.
Попри те, що контракт Фірміно з саудівським клубом діє до літа 2026 року, інтерес з боку Ботафого виглядає серйозно. У складі Аль-Ахлі форвард провів 65 матчів, у яких відзначився 21 забитим м’ячем і зробив 17 результативних передач.