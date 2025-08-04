Колись вкрай талановитий бразилець, так й залишився "талановитим".
Reinier, getty images
04 серпня 2025, 16:24
Півзахисник мадридського Реала Рейнір найближчим часом стане гравцем бразильського Атлетіку Мінейру. Про це повідомляє Globo Esporte.
За інформацією джерела, 23-річний "новий Кака" перейде до "півнів" безкоштовно.
Зазначається, що Атлетіку домовився з Рейніром про контракт до 31 грудня 2029 року. Очікується, що про перехід півзахисника офіційно буде оголошено найближчими днями, при цьому Реал збереже за собою 50% прав на футболіста.
Нагадаємо, що Рейнір перейшов у Реал в січні 2020 року з Фламенгу за 30 млн. євро, але з того часу так й не зіграв жодного офіційного матчу за "вершкових".
Минулого сезону Рейнір на правах оренди відіграв за Гранаду 25 матчів, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.