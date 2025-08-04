Іспанія

Мадридці хочуть виручити 90 мільйонів євро, але поки що не отримали жодної пропозиції.

Ситуація з майбутнім Родріго в Реалі залишається невизначеною. За даними іспанських ЗМІ, мадридський клуб досі не отримав жодної офіційної пропозиції за 24-річного вінгера, на якого встановлено цінник у 90 мільйонів євро.

Керівництво Реала сподівалося на інтерес з боку Арсеналу, однак лондонський клуб був зосереджений на перемовинах щодо Віктора Дьокереша і не вступав у контакт щодо трансферу бразильця. Наразі підписання Родріго не входить у плани англійців.

Новий головний тренер Реала Хабі Алонсо повідомив керівництву клубу, що не бачить гравця у своїй схемі та схвалює можливий продаж. Водночас сам Родріго не поспішає залишати клуб і має намір боротися за місце в основі, намагаючись переконати наставника у власній корисності.

У сезоні-2024/25 Родріго провів 51 матч у всіх турнірах, забивши 14 голів і зробивши 10 результативних передач.