Лига конференций

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка.

В рамках первого матча второго тура квалификационного раунда Лиги конференций Ворскла сыграет против финского КуПС.

КуПС — Ворскла

Четверг, 22 июля, 19:00. Стадион Куопион Кескускенття, Куопио. Главный арбитр встречи — Дмитрий Дмитриев (Беларусь).

КуПС — одна из самых известных команд Финляндии. По воле жребия украинским болельщикам придется познакомиться с представителем города Куопио поближе. Начнем сразу с главного преимущества соперника — сезон у КуПС в самом разгаре, что может доставить команде Юрия Максимова огромные трудности.

Так, подопечные Симо Валакари идут на второй строчке турнирной таблицы, отставая только от ХИК. На предыдущей стадии Лиги конференций КуПС играл против армянского Ноа. В выездном матче финны уступили с минимальным счетом, а уже в ответной встрече показали свое превосходство над Ноа, отправив в ворота соперника пять безответных мячей.

Ворскла, в свою очередь, в еврокубках стартует раньше, чем в национальном первенстве. Очень жалко, что подопечные Максимова подходят к игре без тонуса официальных игр, но у полтавчан достаточно ресурсов, чтобы даже при таких раскладах ничем не уступать оппоненту. Тем более, в ответной игре готовность Ворсклы будет лучше.

Команда Юрия Максимова провела ряд товарищеских поединков с оппонентами из Украины. Так полтавчане сыграли вничью с Минаем (0:0), разгромили Карпаты (4:0), уступили Ужгороду (2:3) и разгромили Днепр-1 со счетом 3:0. Коллектив у Ворсклы довольно сплоченный, а кадровый состав устоявшийся. Пускай команда и лишилась Владислава Кулача, но ему на замену подписали очень интересного игрока — Эссеолу.

Также, что касается кадровой ситуации, полтавчане арендовали у Шахтера Бондаренко и Вакулу, которые смогут стать приличным усилением, но только им нужно время для того, чтобы влиться в состав. Кане и Якубу — в строю, Луизао и Тилль будут, как обычно, креативными, а Степанюк уже несколько лет подряд показывает, что является качественным игроком атаки.

Что касается КуПС, то это довольно сбалансированная команда, у которой местные игроки сочетаются с довольно неплохими легионерами. Капитан команды Боатенг очень хорошо действует в центре поля и является лидером финнов — с ним нужно быть внимательнее.

У "канареек" сильный характер и умение играть в кубковых турнирах — последний Кубок Финляндии достался именно им.

Ориентировочные составы:

КуПС: Крейдл — Тойвомаки,Томас, Хамалайнен — Узочокву, Попович, Аджей-Боатенг, Каррилло - Ниссила, Удо, Хейнонен

Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу — Скляр, Пуцлин — Луизао, Тилль, Кане — Степанюк