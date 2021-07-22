Лига конференций

Стали известны стартовые составы команд для поединка первого поединка второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сыграют финский КуПС и полтавская Ворскла.

Полтавская Ворскла начинает своей еврокубковый путь в новом сезоне с поединка второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА против финского КуПС.

Сразу стоит отметить, что Юрий Максимов решил использовать в своем первом стартовом в новом сезоне "летнего" новичка команды Валерия Бондаренко, который расположится в тройке центральных защитников.

КуПС: Крейдель — Хямяляйнен, Томас, Тойвомяки, Каррильо — Себбан, Аджей-Боатенг — Узочукву, Попович, Ниссиля — Удо.

Запасные: Риссанен, Ниба, Рангел, Икауниекс, Юрю, Ярвинен, Пирттийоки, Хейнонен, Хаарала.



Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Бондаренко — Пердута, Пуцлин, Скляр, Тилль, Якубу — Кане — Степанюк.