Лига конференций

Арбитр поединка затянул с финальным свистком почти на три минуты больше, чем было компенсировано времени.

Заканчивать отпуск раньше коллег по работе всегда было далеко не самым приятным занятием, но когда речь идет о защите чести страны на международной арене, то тут уж грех было жаловаться на сложившуюся ситуацию. Полтавская Ворскла первой из команд Украины получила возможность формально прочувствовать на себе атмосферу матчей новосозданного турнира Лига конференций УЕФА. Почему только "формально", да потому что пятой команде по итогам прошлого сезона украинской Премьер-лиги еще предстояло пройти не один раунд квалификации на пути ко групповому этапу этого турнира.

Начался путь коллектива Юрия Максимова со второго раунда квалификации, где первым соперником на их пути стал финский клуб КуПС — "бронзовый" призер прошлого сезона Вейккауслиги, и коллектив со второй строчки в текущем розыгрыше. Да, в Финляндии летом климат вполне позволяет играть в футбол, поэтому у команд из данной страны есть внушительное преимущество над своими соперниками по различным квалификациям — хороший игровой тонус. Уж где-где, а в товарищеских матчах Ворскле его точно было не набрать на сопоставимом с соперниками уровне.

У нашего поединка было достаточно много тонких моментов, которые в итоге сильно повлияли на его исход. Во-первых, это был искусственный газон, к которому украинская команда оказалась совершенно не готовой, как бы нам красочно не описывали все характеристики данного покрытия. Оно было точно несопоставимо с "живой" травой. А вот КуПС было это очень даже на руку. Команда соперников не особо стеснялась завершать свои атаки дальними ударами из наиболее удивительных ситуаций, так как знала, что отскоки мяча от ковра лишь придадут ему дополнительную скорость полета.

И уже на шестой минуте поединка Ворскла впервые серьезно пострадала от поля. Яворский потерял равновесие в борьбе против Удо перед своей штрафной, а форвард развернулся, и тут же пробил под правую штангу. Очевидно, что при таком сценарии финны не упустили возможность отойти на свою половину поля, поэтому инициатива в контроле плавно перешла к команде Максимова, но ей все равно приходилось тратить лишние мгновения на, казалось бы, банальные технические приемы.

Тем не менее, на перерыв Ворскла уходила не просто при равенстве в счете, а еще и заработав угрожающее преимущество во владении ситуацией на поле. КуПС был заперт у своей штрафной регулярными диагоналями от Яворского с центральной линии, и в конечном итоге шириной атак полтавчане взяли свое. Якубу на 29-й минуте разогнал по левому флангу Кане, то безумно долго готовил удар с острого угла, но, когда-таки сумел с носка ковырнуть мяч в дальний угол, то попал прямиком в сетку.

С опасной подкруткой от Тилля со штрафного мы обнадеживающе удалялись на перерыв, и возвращались в игру также с активного действия Оливье — уже более успешного. Пенальти на 54-й минуте для Ворсклы был заработан исключительно благодаря ловкости при работе на верховом мяче от Степанюка, а вот защитник Томас за соперником явно не поспевал, поэтому сыграл рукой в мяч. Тилль с пенальти пробил под левую штангу.

Если действия КуПС после их выхода в перед по счету в начале матча были объяснимы, то пассивность Ворсклы и желание играть вторым номером при явном преимуществе было, мягко говоря, удивительным. Да, где-то команде Максимова явно не хватало физической выносливости, но не стоило же этого того, чтобы устраивать панику у своей штрафной в конце матча! Финская команда не предлагала иных обострений, кроме фланговых проходов в последующими передачами в штрафную, но и этого оказалось для них достаточно.

А тут еще и главный арбитр сделал выдающегося размера подарок нашим соперникам, дав переиграть почти три минуты, сверху уже компенсированных. За это время, безусловно, КуПС сумел и угловой на левом фланге заработать, и создать панику у нашей вратарской, и забить гол, который попросту обнулил отчетный поединок, ведь мы же теперь не используем "правило выездного гола".

Ответная игра между полтавской Ворсклой и финским КуПС состоится уже через неделю — 29 июля, начало в 19:00.КуПС — Ворскла 2:2Удо, 6, Томас, 90+7 — Кане, 29, Тилль, 55 (пен.)Крейдель — Хямяляйнен, Томас, Тойвомяки, Каррильо — Себбан (Рангел, 79), Аджей-Боатенг — Узочукву, Попович, Ниссиля — Удо.Ризнык — Чеснаков, Яворский, Бондаренко — Пердута, Пуцлин (Кравчук, 88), Скляр, Тилль, Якубу — Кане (Челядин, 75) — Степанюк.Предупреждения: Попович, Себбан, Ниссиля, Боатенг — Бондаренко, Скляр.