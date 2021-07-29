Лига конференций

В рамках ответного матча квалификации Лиги конференций Ворскла встретится с финским КуПСом.

Ворскла встретится с финским КуПС в рамках ответного поединка второго раунда квалификации Лиги конференций.

Ворскла — КуПС

Четверг, 19:00, 29 июля. Стадион им. Бутовского, Полтава. Главный арбитр встречи — Павел Орел (Чехия). Трансляция на телеканале Футбол 1.

Ворскла после первого матча против КуПС провела встречу с Днепром-1 в рамках чемпионата Украины. Поединок получился с налетом скандальности, учитывая, что два гола в матче были забиты из положения "вне игры". В любом случае, игра показала, что команда Максимова не извлекла ошибки из упущенной победы против КуПС.

Полтавчане вновь вели в счете и пропустили. Кроме того, оба гола Днепр-1 забил в численном меньшинстве. У тренерского штаба Ворсклы достаточно много почвы для размышлений, но уже не так много времени для решения проблемы.

КуПС, в свою очередь, сыграл свой матч чемпионата Финляндии на день раньше, ввиду чего будет иметь на день больше для восстановления. Команда из Куопио добилась минимальной победы благодаря голу Поповича в первой половине игры. Такой результат позволил команде и дальше удерживать второе место внутреннего первенства.

В первом матче по игре КуПС можно было сделать вывод, что соперник вполне по силам Ворскле, но чувствовалось, что тонус финнов играет роль. В чемпионате Финляндии уже сыграно 13 туров, а потому команда на полном ходу.

Стоит сказать, что правило выездного гола больше не работает, а потому два гола, которые Ворскла забила в Финляндии, не дают полтавчанам никакого дополнительного преимущества, как это было бы ранее.

Отдельное внимание вызывает судейская бригада на данном матче. Главным арбитром будет Павел Орел из Чехии. Рефери лишь недавно приезжал в Украину и обслуживал товарищеский матч Украины против Бахрейна.

Верим, что Ворскла сможет показать организованный футбол и в этот раз не допустит ошибки, которые лишили их победы в предыдущих играх.

Ориентировочные составы:

Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Яворский, Бондаренко, Якубу — Скляр, Пуцлин — Тилль, Кане — Степанюк

КуПС: Крейдл — Тойвомаки,Томас, Хамалайнен — Узочокву, Попович, Себбан, Аджей-Боатенг, Каррилло - Ниссила, Удо