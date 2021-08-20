Лига конференций

"Шпоры" вошли в историю в негативном ключе.

Тоттенхэм в рамках поединка Лиги конференций минимально уступил Пасуш Ферейре со счетом 0:1.

Как сообщает журналист Ричард Джоли, "шпоры" стали первым английским клубом, который проигрывал во всех еврокубках.

Тоттенхэм за свою историю успел испытать горечь поражения в Лиге чемпионов/Кубке Европы, Кубке обладателей кубков, Кубке УЕФА/Лиге Европы, Кубке Интертото и Лиге конференций.

Пасуш Ферейра — Тоттенхэм 1:0

Гол: Лукас Сильва, 45

Напомним, что ранее "шпоры" смогли отметиться и в положительном ключе - Гвардиола впервые проиграл четыре выездных матча кряду одному и тому же сопернику.