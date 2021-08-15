Англия

Испанский тренер такого еще не "добивался".

Манчестер Сити в рамках поединка первого тура чемпионата Англии минимально уступил Тоттенхэму на выезде со счетом 0:1.

Для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы это поражение стало четвертым кряду от "шпор" на чужом поле.

Как сообщает Squawka, ранее с испанским тренером такого ни разу не происходило.

Отметим, что это был не первый официальный матч Манчестер Сити в сезоне — ранее "горожане" уступили Лестеру в Суперкубке Англии.