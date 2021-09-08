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У сборной Казахстана могут появится проблемы.

Защитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин, оформивший дубль в ворота сборной Украины в отборе на ЧМ-2022, после игры сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщил казахстанский журналист Айдын Кожахмет.

"Защитник сборной Казахстана и "Тобола" Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией.



Пока неизвестно, какое запрещённое вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, все плохо", — написал журналист в своем Telegram.

Если же компетентные органы докажут, что Валиуллин принимал допинг, то Казахстану грозит техническое поражение а игрока дисквалифицируют.

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