Лига конференций

Деннис Хиглер назначен главным арбитром встречи Буде-Глимт — Заря в Лиге конференций.

Матч первого тура группового этапа Лиги конференций между луганской Зарей и норвежским Буде-Глимт обслужит бригада арбитров из Нидерландов.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром встречи назначен Деннис Хиглер.

Ассистентами главного арбитра будут соотечественники Чарльз Схаап и Марио Дикс. Четвертым арбитром назначен Сандер ван дер Эйк.

Стоит отметить, что на матче не будет работать система VAR.

Напомним, матч Буде-Глимт — Заря состоится в четверг, 16 сентября. Старт встречи в Норвегии запланирован на 22:00 по киевскому времени.