Лига конференций

Сергей Бойко назначен главным арбитром встречи между Кайратом и Омонией.

Украинская бригада арбитров обслужит матч группового этапа Лиги конференций между казахстанским Кайратом и Омонией из Кипра.

Как сообщает официальный сайт УАФ, Сергей Бойко назначен главным арбитром встречи в Казахстане.

Ассистентами главного арбитра будут соотечественники Виктор Матяш и Виктор Нижник. Четвертым арбитром назначен Виталий Романов.

Стоит отметить, что на матче не будет работать система VAR.

Напомним, матч Кайрат — Омония состоится в четверг, 16 сентября. Старт встречи в Казахстане запланирован на 17:30 по киевскому времени